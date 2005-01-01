Сборная Японии одержала победу над Испанией и вышла в плей-офф ЧМ

Сборная Японии обыграла команду Испании в матче группового этапа чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре.

Встреча на стадионе «Халифа Интернейшнл» в Дохе завершилась со счётом 2:1.

В составе японской команды мячи забили полузащитник Рицу Доан и хавбек Ао Танака. У испанцев отличился нападающий Альваро Мората.

Таким образом, Япония набрала шесть очков и вышла в плей-офф чемпионата мира с первого места группы E. Испания (четыре) занимает второе место в таблице.

Ранее Бельгия сыграла вничью с Хорватией и вылетела с ЧМ в Катаре.