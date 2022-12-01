Бельгия сыграла вничью с Хорватией и вылетела с ЧМ в Катаре

Сборные Хорватии и Бельгии сыграли вничью в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира 2022 года. Встреча проходила на стадионе «Ахмед бин Али» в Аль-Райане и завершилась со счётом 0:0.

На 17-й минуте игры главный арбитр Энтони Тейлор отменил пенальти в ворота бельгийской сборной.

Таким образом, Хорватия набрала пять очков и вышла в плей-офф чемпионата мира со второго места группы F. Бельгия с четырьмя очками расположилась на третьей строчке и вылетела с турнира.

Ранее сообщалось, что нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку не забил в пустые ворота в матче с Хорватией на ЧМ-2022.