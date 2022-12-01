Лукаку не забил в пустые ворота в матче с Хорватией на ЧМ-2022

Нападающий сборной Бельгии Ромелу Лукаку не забил в пустые ворота в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира 2022 года против команды Хорватии.

На 62-й минуте встречи 30-летний бельгиец головой пробил выше ворот после подачи полузащитника Кевина Де Брюйне.

За минуту до этого нападающий попал в штангу.

Счёт в игре по-прежнему не открыт — 0:0.

Ранее сообщалось, что Хорватия и Бельгия не нанесли ни одного удара в створ в первом тайме матча ЧМ-2022.