Хорватия и Бельгия играют вничью после первого тайма матча ЧМ-2022

Сборные Хорватии и Бельгии играют вничью в матче третьего тура группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре.

После первого тайма счёт во встрече не открыт — 0:0.

На 17-й минуте встречи главный арбитр Энтони Тейлор отменил пенальти в ворота бельгийской сборной.

При этом обе команды не нанесли ни одного удара в створ ворот в первом тайме.

Игра проходит на стадионе «Ахмед бин Али» в Аль-Райане.

Ранее «Зенит» пожелал удачи защитнику команды Деяну Ловрену в матче ЧМ-2022 Хорватия — Бельгия.