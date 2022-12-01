Ливакович сделал восемь сейвов в матче с Бразилией и поставил новый рекорд Хорватии на ЧМ
Вратарь сборной Хорватии Доминик Ливакович поставил новый рекорд национальной команды на чемпионатах мира.
Голкипер сделал восемь сейвов в матче четвертьфинала ЧМ-2022 с Бразилией и поставил новый рекорд хорватской сборной на чемпионатах мира.
На мундиале в Катаре только польский вратарь Войцех Щенсны в матче с Аргентиной сделал больше сейвов за матч (9).
Встреча между Хорватией и Бразилией проходит на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райяне. Счёт в игре — 0:0.
Ранее сообщалось, что Хорватия и Бразилия сыграют дополнительное время на ЧМ-2022.