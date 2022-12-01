Хорватия и Бразилия сыграют дополнительное время на ЧМ-2022
Сборные Бразилии и Хорватии сыграют дополнительное время в четвертьфинальном матче на чемпионате мира по футболу 2022 года в Катаре.
В основное время в составах команд никто не отличился результативными действиями.
Счёт в игре — 0:0.
Встреча проходит на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райяне. Главный судья матча — Майкл Оливер из Англии.
Ранее бывший тренер ЦСКА Ивица Олич заявил, что сборная Хорватии готова к четвертьфинальному матчу с Бразилией на чемпионате мира в Катаре.