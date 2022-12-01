Олич: у Хорватии есть шансы в матче с Бразилией

Бывший тренер ЦСКА Ивица Олич считает, что сборная Хорватии готова к четвертьфинальному матчу с Бразилией на чемпионате мира в Катаре.

«У нас есть шансы с Бразилией. Модрич? Лука продемонстрирует первоклассную игру. Он наш лидер, он берёт на себя всю ответственность. Несмотря на свой возраст, он по-прежнему очень силён, быстр и волшебно обращается с мячом», — приводит слова Олича Bild.

Напомним, что в 1/4 финала ЧМ Бразилия 9 декабря сыграет на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райяне с Хорватией. Игра начнётся в 18:00 мск. Аргентина в этот же день встретится с Нидерландами на стадионе «Айконик» в Лусаиле. Начало встречи — в 22:00 мск.

Ранее бывший футболист сборной Бразилии Фред рассказал, что хочет увидеть в возможном полуфинале чемпионата мира в Катаре матч между Бразилией и Аргентиной.