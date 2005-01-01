Фред: хочу увидеть слёзы Месси после полуфинала Бразилия — Аргентина

Бывший футболист сборной Бразилии Фред высказался о возможном полуфинале чемпионата мира 2022 года между Бразилией и Аргентиной.

«Я хочу увидеть полуфинал Бразилия — Аргентина. Хочу увидеть смятение, путаницу, игру Неймара и слёзы Месси», — приводит слова Фреда Globo Esporte.

Бразилия сыграет в 1/4 финала 9 декабря на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райяне с Хорватией. Игра начнётся в 18:00 мск. Аргентина в этот же день встретится с Нидерландами на стадионе «Айконик» в Лусаиле. Начало встречи — в 22:00 мск.

Ранее двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев поделился ожиданиями от четвертьфинальных матчей чемпионата мира по футболу 2022 года.