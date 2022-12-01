Неймар сравнялся с Пеле по голам за сборную Бразилии

Сборные Бразилии и Хорватии встречаются в матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу 2022 года.

Неймар открыл счёт в дополнительное время. Нападающий отличился на 105 + 1 минуте матча. Таким образом, он догнал Пеле в списке лучших бомбардиров в истории сборной Бразилии. Теперь на счету 30‑летнего бразильца 77 мячей за национальную команду. Такой же показатель у Пеле.

Счёт в матче — 1:0.

Встреча проходит на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райяне. Главный судья матча — Майкл Оливер из Англии.

Ранее вратарь сборной Хорватии Доминик Леванкович поставил новый рекорд национальной команды на чемпионатах мира.