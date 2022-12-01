Маленький принц: как передачи Гризманна и промах Кейна с пенальти привели к поражению Англии от Франции на ЧМ по футболу

Сборная Франции победила национальную команду Англии в четвертьфинале чемпионата мира по футболу. Матч в Эль-Хауре вышел весьма драматичным, а его главным героем стал отдавший две голевые передачи Антуан Гризманн. Но если в первом случае полузащитник должен благодарить попавшего с 26 метров Орельена Тчуамени, то во втором Оливье Жиру не имел права промахиваться после навеса партнёра во вратарскую. Подопечные Гарета Саутгейта нанесли значительно больше ударов по воротам соперника, но сумели отличиться только с пенальти, который реализовал Гарри Кейн. В концовке матча капитан имел шанс сравнять счёт с 11-метровой отметки, но пробил выше ворот.

Противостояние Англии и Франции смело можно было назвать скрытым финалом чемпионата мира в Катаре, ведь в Эль-Хауре предстояло сыграть одним из главных фаворитов турнира. Подопечные Дидье Дешама защищали трофей, завоёванный четыре с половиной года назад в России. «Три льва» же на том мундиале добрались до полуфинала, а затем взяли серебро Евро-2020. А потому предсказать победителя этой пары было непросто.

Дополнительную интригу матчу придавал тот факт, что пути соперников впервые пересеклись в плей-офф крупного турнира. До этого они встречались исключительно на групповых этапах, причём британцы не знали побед с ЧМ-1982. С тех пор они трижды соперничали на Евро, и французы добыли одну победу при двух ничьих.

Отрадно, что к столь важному поединку команды подошли без лишних кадровых потерь. Гарет Саутгейт на несколько дней отпустил из расположения Рахима Стерлинга, у которого ограбили дом, но нападающий вернулся накануне игры. Приступил к занятиям и полузащитник Деклан Райс. У французов же одну из тренировок пропустил Килиан Мбаппе. Форвард занимался отдельно от партнёров в зале. Однако речи о травме не шло — ему просто предоставили отдых.

В результате оба тренера получили возможность выставить оптимальные составы и обошлись без экспериментов. Как у Англии, так и у Франции в основе вышли те же игроки, что и на матчи 1/8 финала. Трёхцветные не стали отказываться от расстановки 4—2—3—1 с двумя опорниками. А британцы снова сделали ставку на схему 4—1—4—1 с Райсом в роли «волнореза» и молодыми Филом Фоденом и Букайо Сакой на краях атаки. Впрочем, куда любопытнее было понаблюдать за противостоянием на фланге быстрых Мбаппе и Кайла Уолкера.

И с первых минут французы пытались искать в этой зоне свою главную звезду. Однако спокойно принимать мяч форварду не позволяли, а на помощь Уолкеру опускался Сака. Не менее активен на противоположном краю был Усман Дембеле. Именно после его подачи действующие чемпионы планеты упустили первый момент. Оливье Жиру, отклеившись от Гарри Магуайра, головой в падении пробил в руки Джордану Пикфорду.

Однако в дебюте, да и вообще в первом тайме именно англичане действовали первым номером и больше владели мячом. Но подопечным Дешама для гола хватило одной удачной контратаки на 17-й минуте. Началась она с жёсткого отбора Деотшанкюля Юпамекано у Букайо Саки возле собственной штрафной. Далее наступление разогнал Адриен Рабьо. А на чужой половине значимый вклад в успех внёс Мбаппе. Он обыграл троих на левом фланге, сместился в центр, уйдя от грубого подката, и убежал в штрафную, освободив зону для Орельена Тчуамени. Полузащитник, воспользовавшись скидкой Антуана Гризманна, точно пробил в дальний угол из-под Джуда Беллингема. Не лучшим образом сыграл и Пикфорд, запоздавший с прыжком и не дотянувшийся до мяча.

К чести англичан, они не отпустили рук, а увеличили давление. В качестве слабого места был выбран левый край обороны оппонента. Сюда на помощь к Саке регулярно смещались Джордан Хендерсон и Гарри Кейн. Не всегда успевал страховать партнёра и Юпамекано. В одном из эпизодов форвард вырвался один на один с Уго Льорисом, но тот своевременно сократил угол обстрела и спас команду. В другом моменте защитник подтолкнул Кейна на входе в штрафную, но судья, посовещавшись с коллегами на VAR, не стал назначать пенальти.

Казалось, если «три льва» вынуждены идти вперёд и раскрываться, то на их половине должно возникать свободное пространство, куда могут врываться быстрые Мбаппе и Дембеле. Но на деле коллектив Саутгейта при потере оперативно опускался назад и больше почти ничего не позволил создать соперникам. Но и Льорису всё реже приходилось вступать в игру.

Французы слишком рано начали играть по счёту и после перерыва поплатились за это. Англичане увеличили давление и вынудили оппоннетов вжаться в собственную штрафную. Тут же Беллингем упустил опаснейший момент. Его выстрел под перекладину метров с 20 парировал Льорис. Особенно неудержим на правом фланге был Сака, который раз за разом обыгрывал Тео Эрнандеса.

Справедливо, что именно ему удалось заработать пенальти. А нарушил правила футболист, открывший счёт в этом матче. Тчуамени в углу штрафной неосмотрительно грубо пошёл в борьбу и сфолил. Рефери, не раздумывая, указал на точку. 11-метровый отправился бить Кейн. Форварду предстояло обмануть многолетнего партнёра по «Тоттенхэму». Он долго готовился к удару, поправлял мяч, сбивая соперника, и добился своей цели. Англичанин пробил в левый от себя угол, а вратарь прыгнул в противоположный. Попутно Кейн с 53 голами за сборную догнал лучшего бомбардира в её истории Уэйна Руни.

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Лишь пропустив, французы завелись и начали действовать активнее. Чуть чаще мяч стал доходить и до Мбаппе. Однако соперники стремились встречать его максимально высоко и почти не позволяли ему приближаться к штрафной. Но и сам форвард на благо команды много отрабатывал в разрушении.

Англичане в эти минуты были очень близки к голу. Они смело шли вперёд и выигрывали большую часть борьбы и подборов. У трёхцветных же совершенно незаметен был подуставший Дембеле, который почти не помогал Жюлю Кунде в обороне. Как результат, именно из этой зоны пришёл опаснейший прострел Люка Шоу. Сака, в очередной раз опередив Эрнандеса, замыкал его почти наверняка, но не попал в створ. Чуть позже Магуайр после подачи стандарта головой пробил в штангу. Ещё с парой ударов справился Льорис.

Однако французы не были бы собой, если бы не создали пару шансов исключительно за счёт высочайшего индивидуального мастерства. На 77-й минуте едва не вывел команду вперёд Жиру. Из пределов штрафной он расстреливал Пикфорда в упор, но тот чудом выручил партнёров. Англичане опасный звонок не услышали и тут же пропустили после розыгрыша штрафного. И вновь великолепную результативную передачу отдал Гризманн, с левого фланга выполнивший отличный навес. А Жиру всё же выполнил задачу, выиграв борьбу у Магуайра.

Однако французов тут же подвёл проведший не слишком удачный матч Эрнандес. В собственной штрафной он зачем-то толкнул в спину плечом свежего Мэйсона Маунта. Судья поначалу не зафиксировал нарушение правил, однако, обсудив эпизод с помощниками, отправился смотреть повтор. После этого он уверенно указал на точку. У Кейна была идеальная возможность спасти команду и стать героем нации, но на этот раз он не справился с волнением и пробил выше створа.

У британцев оставалось достаточно времени, чтобы отличиться, а команды в итоге переиграли более десяти минут. Но подопечные Саутгейта находились в шоковом состоянии и даже не смогли организовать финальный штурм. Правда, в самой концовке они заработали опаснейший стандарт, но повторить успех сборной Нидерландов не сумели. Маркус Рашфорд немного не попал в дальнюю девятку.

Таким образом, Франция продолжает защиту титула и в полуфинале встретится с главной сенсацией этого мундиаля — Марокко. Англия же потерпела очередное болезненное поражение на крупном турнире. На ЧМ в России она в дополнительное время уступила в полуфинале Хорватии, а в решающем противостоянии Евро-2020 проиграла Италии в серии пенальти.