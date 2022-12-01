Уязвимость Магуайра, фактор Мбаппе и сочетание стилей: почему в сражении Англии и Франции на ЧМ-2022 нет фаворита

Определить фаворита грядущего матча Англия — Франция довольно сложно. Сохранность ворот «трёх львов» в четвертьфинале чемпионата мира по футболу во многом будет зависеть от действий Гарри Магуайра и его способности сдерживать скоростных вингеров Килиана Мбаппе и Усмана Дембеле. В то же время заметно сместившие акцент в сторону атаки по сравнению с 2018 годом подопечные Дидье Дешама рискуют стать лёгкой добычей для соперника, славящегося игрой на контратаках.

Нынешний мундиаль сложно назвать богатым на противостояния больших сборных. В первом раунде плей-офф их не было вовсе, что, в принципе, удивительно, а на групповой стадии к таковым можно было причислить только встречу Германии и Испании. Четвертьфинал между Францией и Англией кажется более чем достойной компенсацией для болельщиков. Дуэль действующих чемпионов мира и серебряных призёров Евро априори обречена стать одним из самых ожидаемых событий турнира. И как часто бывает, в ней очень сложно отдать кому-то предпочтение.

По сути, Англия и Франция во многом похожи. До недавнего времени обе сборные пропагандировали в высшей степени прагматичный стиль, заточенный исключительно на достижение результата. Именно рациональность помогла трёхцветным завоевать трофей в 2018 году, а «трём львам» — дойти до финала первенства Европы тремя годами позднее. Стоит отметить, что в этом в плане Гарет Саутгейт даже переплюнул своего коллегу Дидье Дешама. За излишнюю закрытость и крен в сторону обороны родоначальников футбола не критиковал лишь ленивый. При этом особенно возмущал тот факт, что такую невыразительную игру демонстрирует команда, располагающая целым рядом ярчайших креативных исполнителей.

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И в случае с Англией за год мало что поменялось. В заблуждение может ввести тот факт, что в Катаре подопечные Саутгейта уже забили больше, чем за весь чемпионат Европы (12 — 11) и делят первое место по количеству голов в среднем за игру, но это легко объяснимо. Во-первых, половина этих мячей пришлась на разгром откровенно посыпавшегося во втором тайме Ирана. Во-вторых, Гарри Кейн и компания создавали иллюзию инертности и провоцировали соперников на ошибки, после чего ловили их на контратаках.

Не стоит смотреть и на показатель среднего процента владения мячом (64,9%), по которому англичане уступают только аргентинцам и испанцам. Большую часть времени они удерживали его в середине поля, а на чужой трети комбинировали довольно редко. Тем любопытнее, что за путёвку в четвертьфинал они поборются с коллективом, чьи показатели практически идентичны, однако игра производит абсолютно иное впечатление.

Возможно, причина в контрасте между выступлением французов на двух последних мундиалях. В России они не только показывали серый и невзрачный футбол, но и вместе с Данией стали творцами единственной нулевой ничьей на турнире. И хотя Аргентине и Хорватии они забили по четыре мяча, изменить отношение к себе уже не смогли. Однако отказ от лишнего риска и ставка на контратаки не только помогли им завоевать трофей, но и заставили другие сборные взять этот стиль на вооружение. И если на Евро-2020 их примеру последовала Англия, то сейчас ещё и традиционно заточенные под атаку нидерландцы подхватили эту тенденцию и едва не преуспели в этом.

Тем удивительнее, что сейчас Франция демонстрирует гораздо более зрелищную игру, при этом не имея возможности рассчитывать сразу на несколько важных исполнителей. Речь не только о призванном завершать атаки Кариме Бензема, но и о Поле Погба и Кристофере Нкунку. Первый на протяжении долгих лет был главным плеймейкером синих, а второй вполне мог стать достойной альтернативой Антуану Гризманну в роли «десятки». В результате в нападении обладателя «Золотого мяча» замещает ветеран сборной Оливье Жиру, а в средней линии выходит не хватающий звёзд с неба Адриен Рабьо. Но оба смотрятся замечательно, а форвард уже успел переписать на себя рекорд по голам за сборную, оставив позади Тьерри Анри.

Но главной ударной силой, безусловно, является Килиан Мбаппе, продолжающий укрепляться в статусе сильнейшего футболиста планеты. Уже сейчас форвард «Пари Сен-Жермен» имеет в своём активе девять голов и входит в топ-15 лучших бомбардиров в истории первенств планеты, а также является головной болью для любого соперника. И именно он может стать криптонитом для звёздной и дорогостоящей, но имеющей слабые места защиты Англии.

За последнее время было много сказано о неповоротливости и медлительности Гарри Магуайра. В полной мере его недостатки стали заметны сразу же после перехода в «Манчестер Юнайтед». Но если предшественники Эрика тен Хага продолжали упрямо ставить самого дорогого защитника в основу, то голландец не побоялся усадить его в запас. В итоге лишь девять матчей и 511 сыгранных минут во всех клубных турнирах в первой половине сезона.

Несомненно, Магуайр не так плох, как может показаться, а его провалы во многом обусловлены несоответствием тактической схеме тен Хага, предполагающей высокий прессинг. Ведь в «низком блоке» он смотрится более чем добротно, подтверждением чему является попадание в символическую сборную группового этапа ЧМ-2022 по версии статистического портала WhoScored. Но одно дело оставаться надёжным во встречах с Ираном, США и Уэльсом, совсем другое — с Францией, чьи нападающие не только крайне быстры, но и мастеровиты.

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Даже если в четвертьфинале Англия решит сыграть вторым номером, периодически её оборонительной линии всё равно придётся отлипать от собственной штрафной и подниматься к середине поля, тем самым освобождая пространство за своей спиной. И в этом случае любая потеря может грозить серьёзными последствиями. В противостоянии с Сенегалом обрез Магуайра чуть было не привёл к голу Булайе Диа на первых минутах. Но если форварду «Салернитаны» не хватило мастерства воспользоваться своим шансом, то у Мбаппе и Усмана Дембеле с этим вряд ли возникнут сложности.

Не исключено, что именно на зоне ответственности Магуайра будет сосредоточено основное внимание французской атаки. Пусть Джон Стоунз также не является самым надёжным защитником мира, но Гарри — идеальная «жертва» для скоростных вингеров трёхцветных. И хотя в основном Килиан действует слева, в грядущем матче не исключены его частые смещения в зону правого полуфланга, где будет располагаться представитель «красных дьяволов», а страховать защитника придётся его партнёру по клубу Люку Шоу, также не славящемуся оборонительными навыками.

Чем может ответить Англия? На первый взгляд, найти слабые места во французской защите довольно непросто. На вид она кажется гораздо более сбалансированной и соответствующей реалиям современности. Её лидером является Рафаэль Варан, унаследовавший место Магуайра в основе МЮ. А ведь есть ещё скоростной Дайо Упамекано и звёздные Жюль Кюнде с Тео Эрнандесом на флангах.

Однако главный вопрос заключается в том, кто будет опекать лидера «трёх львов» Гарри Кейна и не позволять ему беспрепятственно опускаться в середину поля для розыгрыша. Ведь именно с этого начинается большинство опасных выпадов родоначальников футбола. В Катаре форвард «Тоттенхэма» уже трижды ассистировал партнёрам, а по системе «гол + пас» уступает лишь Бруну Фернандешу, Лионелю Месси и всё тому же Мбаппе.

Эта задача вполне может лечь на Орельена Тчуамени, который в отсутствие травмированного Н'Голо Канте остался практически безальтернативным выбором в опорной зоне. Если хавбек «Реала» сумеет максимально затруднить жизнь капитану англичан, те могут лишиться своего главного оружия — стремительных выходов со своей половины поля.

Но хотя состав синих выглядит более чем впечатляюще даже в отсутствие травмированных, а по игре они уступают разве что бразильцам, именно нынешняя Франция кажется более уязвимой для Англии, чем четыре года назад. Если подопечные Дешама не решат немного сбавить обороты и продолжат действовать первым номером, то рискуют нарваться на скоростной контрвыпад с участием условных Букайо Саки или Фила Фодена, который и может поставить точку в противостоянии. В этом случае действующим чемпионам мира придётся идти вперёд ещё большими силами и раскрываться, а именно этого и ждут «три льва». Достаточно вспомнить, как быстро они решили все вопросы в матче с Сенегалом, когда те пропустили и сломя голову понеслись отыгрываться.