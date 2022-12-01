Под счастливыми звёздами: дубль Мбаппе и сейвы Льориса помогли Франции обыграть Польшу в 1/8 финала ЧМ

Сборная Франции победила команду Польши и в шестой раз преодолела барьер 1/8 финала на мундиалях. Подопечные Чеслава Михневича выдали свой лучший матч на турнире и могли несколько раз огорчить действующих чемпионов, но каждый раз на пути мяча вставал Уго Льорис. А вот трёхцветные свои моменты реализовали. Перед перерывом это сделал Оливье Жиру, а уже после двумя шикарными ударами отметился Килиан Мбаппе. Подсластить горечь поражения «белым орлам» помог Роберт Левандовски, со второй попытки реализовавший пенальти за игру рукой Деотшанкюля Юпамекано.

Матч с Польшей стал для Франции отличной возможностью плавно вкатиться в плей-офф чемпионата мира и спокойно подготовиться к возможной встрече с Англией в четвертьфинале. Подопечные Чеслава Михневича показали на групповом этапе не самый яркий футбол и пробились дальше, опередив Мексику лишь по лучшей разнице забитых и пропущенных мячей. При этом смело можно сказать, что их вывел из квартета Войцех Щенсны. Несмотря на оборонительную модель игры, он регулярно выручал партнёров и в общей сложности совершил 18 сейвов, а в матче с Аргентиной — все девять. Более того, голкипер отразил пенальти от Салема Аль-Давсари и Лионеля Месси.

Неудивительно, что в команду не верили, тем более действующие чемпионы мира, хотя и потерпели в последнем туре сенсационное поражение от Туниса, позволили себе поберечь лидеров. А потому первая за 40 лет победа Польши над Францией стала бы без преувеличения настоящим чудом.

Михневич, чтобы сдержать звёзд соперника, вернулся к максимально оборонительной схеме 3—4—2—1 с тремя центральными защитниками. При обороне она фактически трансформировалась в 5—4—1 с дежурящим в районе центрального круга Робертом Левандовски. К слову, сам нападающий «Барселоны», в предыдущей встрече вынужденный больше заниматься разрушением, подчеркнул, что его партнёрам необходимо в первую очередь прибавить в атаке, если они хотят доставить проблемы фавориту.

Что касается Дидье Дешама, он предсказуемо обошёлся без сюрпризов и выпустил на поле всех сильнейших. Вопросы возникали разве что по правому защитнику. Эту позицию у коллектива в трёх матчах занимали разные люди: Бенжамен Павар, Жюль Кунде и Аксель Дисаси. В итоге специалист остановился на Кунде, поскольку остался недоволен действиями Павара в игре с Австралией.

Первый тайм поляки неожиданно провели намного лучше ожидаемого. Причём это касалось как обороны, так и атаки. На своей половине они действовали самоотверженно и выигрывали большую часть единоборств. В результате нападающие соперника практически не имели свободного пространства. Особенно внимательно следили за Килианом Мбаппе. Его на правом краю персонально контролировал Мэтти Кэш, на помощь ему регулярно опускался и Якуб Каминьский. При этом сюда же постоянно смещались Тео Эрнандес и Адриен Рабьо, создавая перегруз.

До поры французы создавали опасность, только если накрывали оппонентов высоким прессингом. Например, после грубейшей ошибки Пшемыслава Франковски они убежали в быструю атаку, и Оливье Жиру чудом не замкнул прострел Усмана Дембеле на дальней штанге. Запомнился также эпизод, когда Мбаппе убрал на замахе Кэша и мощно пробил в ближний, но на месте оказался Щенсны. В остальном защитник «Астон Вилла» справлялся с задачей.

А главное, подопечные Михневича не боялись идти вперёд. Сначала они пытались мгновенно навязывать соперникам борьбу при потере на чужой половине, пусть даже ценой фола, а затем вовсе осмелели и завладели инициативой. В этот отрезок они вполне могли открыть счёт. Самый явный шанс «белые орлы» упустили незадолго до перерыва, когда Уго Льорис чудом справился с выстрелом Петра Зелиньски в упор, а Рафаэль Варан вынес мяч с линии после добивания.

Тут и сказался высокий индивидуальный уровень мастерства действующих чемпионов планеты. Они свой шанс на 44-й минуте не упустили. Жиру, воспользовавшись идеальной проникающей передачей Мбаппе, оказался с глазу на глаз с Щенсны и точно пробил в дальний угол. Защитники ошиблись с искусственным офсайдом, а опытный форвард забил 52-й мяч за сборную и стал лучшим бомбардиром в её истории, опередив Тьерри Анри.

Зато вторая половина превратилась для фаворитов в лёгкую прогулку. Поляки вынуждены были раскрываться и идти вперёд, но у них практически ничего не получалось. Удивительно, но после перерыва вплоть до добавленного времени они не создали ни одного опасного момента. Не слишком заметен был и Левандовски. Он оттягивался за мячом в глубину, но почти не проникал в штрафную.

Не помогли Михневичу и замены. На 64-й минуте он снял с игры бывшего хавбека «Динамо» Себастьяна Шиманьски и бросил в бой Аркадиуша Милика, перейдя на схему с двумя форвардами. В результате тот даже отметился ударом через себя в штангу незадолго до финального свистка, хотя и находился в офсайде. А с помощью Николы Залевского и Крыстяна Белика тренер рассчитывал освежить правый фланг атаки и опорную зону соответственно.

Французы с удовольствием пользовались вынужденной ставкой соперника на атаку и регулярно врывались в свободные зоны на чужой половине. По такой игре крайне сложно на флангах было остановить быстрых Мбаппе и Дембеле. Собственно, Бартош Берешиньски в самом начале второго тайма получил жёлтую за грубый подкат против форварда «Барселоны».

Однако трёхцветные словно жалели оппонента или берегли силы и не спешили добивать его. Но в концовке на первый план вышел Мбаппе, который очень хотел отличиться. На 74-й минуте, как раз после паса Дембеле, он спокойно обработал мяч в штрафной, прицелился и пробил в ближний угол. Щенсны, неоднократно выручавший партнёров в предыдущих матчах, в этом практически не спасал. А уже в добавленное время форвард, воспользовавшись передачей Маркуса Тюрама слева, красиво закрутил мяч в дальний угол.

Таким образом 23-летний нападающий с девятью голами в общей сложности на ЧМ догнал Криштиану Роналду и Лионеля Месси. Лидирует же по этому показателю Мирослав Клозе (16). Также француз с пятью точными ударами вышел на первую строчку в гонке бомбардиров нынешнего турнира.

Последнее слово, как ни странно, осталось за Польшей, которая в добавленное время успела заработать пенальти. Деотшанкюль Юпамекано сыграл рукой после прострела с фланга, и судья, посмотрев повтор, назначил одиннадцатиметровый. Первый выстрел Левандовски Льорис парировал, но арбитр попросил перебить, поскольку вратарь вышел с линии раньше времени. Со второй попытки нападающий оказался точен и немного подсластил горечь поражения для своей национальной команды. Но это не отменило главного — Франция в шестой раз из шести успешно преодолела стадию 1/8 финала первенства планеты.