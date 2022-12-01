Дубль Мбаппе принёс Франции победу над Польшей в 1/8 финала ЧМ-2022

Сборная Франции одержала победу над командой Польши в рамках первого раунда плей-офф чемпионата мира в Катаре.

Встреча в Дохе на стадионе «Эль-Тумама» завершилась со счётом 3:1 в пользу подопечных Дидье Дешама.

Голами в составе Франции отметились Оливье Жиру (44-я минута), Килиан Мбаппе (74-я, 90-я). У Польши отличился Роберт Левандовски (90 + 5).

Таким образом, сборная Франции вышла в четвертьфинал турнира, где сыграет с победителем пары Англия — Сенегал.

Ранее Мбаппе стал первым в истории игроком до 24 лет, забившим восемь мячей на чемпионатах мира.