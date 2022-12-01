Мбаппе стал первым игроком в истории, забившим восемь мячей на чемпионатах мира до 24 лет

Нападающий Килиан Мбаппе стал первым игроком в истории, забившим восемь мячей на чемпионатах мира до достижения 24 лет.

Мбаппе удвоил преимущество сборной Франции на 74-й минуте в матче 1/8 финала чемпионата мира по футболу 2022 года с командой Польши. Таким образом, он стал первым игроком в истории, забившим восемь мячей на чемпионатах мира до 24 лет.

Счёт в матче стал 2:0 в пользу подопечных Дидьема Дешама.

Встреча между командами проходит в Дохе на стадионе «Эль-Тумама». Главный судья матча — Хесус Валенсуэла из Венесуэлы.

Ранее Жиру стал лучшим бомбардиром сборной Франции в истории.