Щенсны — второй вратарь в истории ЧМ, который отразил пенальти после того, как сам его заработал

Голкипер сборной Польши Войцех Щенсны отразил пенальти в матче третьего тура чемпионата мира в Катаре с Аргентиной (0:2).

Польский вратарь стал вторым голкипером в истории чемпионатов мира, который отразил пенальти после того, как сам его заработал.

Первым был вратарь сборной Франции Жоэль Батс.

Напомним, что судья указал на точку из-за фола на Лионеля Месси в штрафной Польши. Щенсны смог отразить удар аргентинца.

Ранее Щенсны поспорил с Месси на €100, что судья не назначит пенальти.