Германия и Испания не смогли выявить победителя в центральном матче второго тура группового этапа чемпионата мира по футболу. Как и четырьмя днями ранее во встрече с Японией, подопечные Ханса-Дитера Флика превзошли соперника по количеству созданных опасных моментов, но долгое время не могли превратить их в голы. Усугубил ситуацию и пропущенный после перерыва мяч от Альваро Мораты. От ещё одного поражения на мундиале их спас вышедший на замену Никлас Фюллькруг. Ни разу не забивавший в официальных матчах за сборную форвард завершил двухходовку Лероя Зане и Джамала Мусиалы мощным ударом под перекладину.

В преддверии мундиаля ожидалось, что к очному противостоянию Германия и Испания подойдут с тремя очками, а биться будут за первое место в группе E. Но внезапный провал подопечных Ханса-Дитера Флика придал этому матчу совершенно другую окраску. Теперь немцы практически не имели права на ошибку и были вынуждены во что бы то ни стало набирать три очка. Ведь в противном случае они хоть и сохраняли шансы на выход из группы, но были вынуждены надеяться лишь на осечку конкурента. Ведь даже разгромной победы над Коста-Рикой могло оказаться недостаточно для завоевания путёвки в плей-офф.

Стартовый состав бундестим говорил о том, что наставник в целом был доволен действиями исполнителей, за исключением отдельных игроков. В их число вошли переведённые в запас защитник Нико Шлоттербек и форвард Кай Хаверц. В связи с этим на более привычную позицию в центре обороны был переведён Никлас Зюле, а среднюю и атакующую линии сформировали сплошь представители «Баварии». Белой вороной на их фоне выглядел Илкай Гюндоган из «Манчестер Сити», который подходил к этой встрече в статусе автора единственного гола Германии на ЧМ-2022.

И по окончании первого тайма компанию Гюндогану никто не составил, хотя претенденты были. Ближе всех к этому подобрался Антонио Рюдигер, замкнувший подачу Сержа Гнабри со стандарта. Но главному арбитру Данни Маккели не пришлось даже лично ходить к монитору, настолько очевидным было положение «вне игры». Однако это только раззадорило центрального защитника «Реала». В концовке он вновь прорвался на ударную позицию и эффектно пробил с лёта, но на этот раз Унаи Симон был начеку.

В целом работы у вратаря «Атлетика» было немного. Испанцы традиционно очень много владели мячом, немцы здорово прессинговали, а опасность возникала довольно редко. Но от этого напряжение лишь нарастало и нервничали даже самые опытные и титулованные. Звёздный Мануэль Нойер не всегда мог решить, бросаться ему наперерез врывающемуся в штрафную сопернику или оставаться в рамке, и в обоих случаях его замешательство чуть было не привело к голу. Правда, в нужный момент голкипер «Баварии» продемонстрировал своё мастерство. На седьмой минуте он великолепно среагировал на удар Дани Ольмо.

В остальном же матч был практически равным. Но если все прорывы испанцев доходили до логического завершения, то Германия наступала на те же грабли, что и Аргентина в противостоянии с Саудовской Аравией. Только за первый тайм немцы четыре раза забирались в офсайд.

По ходу второго тайма постепенно стали напрашиваться рокировки. И первым это понял Луис Энрике. Возможно, подтолкнул его к этому опаснейший «выстрел» Йозуа Киммиха из пределов штрафной. Мощный прессинг немцев заставил допустить ошибку Симона, но хавбек «Баварии» пробил неидеально и позволил голкиперу реабилитироваться.

И хотя многие ожидали, что поле покинет растворившийся на нём Марко Асенсио, Феррана Торреса сменил Альваро Мората. И тренер не прогадал. Уже спустя восемь минут центральный нападающий наглядно продемонстрировал, почему настоящая «девятка» зачастую оказывается лучше «ложной», и открыл счёт. Форвард «Атлетико» опередил Зюле и направил мяч аккурат над Нойером, тем самым ответив всем, кто критиковал его за расточительность.

Флик долго сопротивлялся и надеялся, что его игровая модель с Томасом Мюллером на острие наконец заработает, но там он никогда не был так продуктивен, как в своей привычной роли. Сам немец называл себя «раумдойтером» — ищущим пространство, а в этот раз был вынужден работать исключительно в центре. И лишь на 70-й минуте главный тренер бундестим всё же сдался и выпустил Никласа Фюллькруга — классическую «девятку», проводившую лучший сезон в карьере. В 14 встречах за «Вердер» он забил десять голов — лишь на четыре меньше, чем в рекордном для себя первенстве-2017/18, когда защищал цвета «Ганновера». 19 мячей во второй Бундеслиге не в счёт.

И Фюллькруг сразу же заявил о себе. Давление на центральных защитников Испании возросло, у вингеров появился адресат для передач, стали получаться выходы вперёд через длинные забросы. И хотя у запасного ладилось далеко не всё, на 83-й минуте он всё же забил. Джамал Мусиала не сумел толком принять разрезающую передачу Лероя Зане в штрафную, зато подоспевший Никлас проявил навыки бомбардира и вколотил мяч в сетку.

Однако радость от первого гола с игры на мундиале очень быстро смыло неудовлетворённостью от упущенной победы. В компенсированное время немцы не перестали атаковать и на шестой компенсированной минуте могли вырвать три очка и увеличить шансы на выход в плей-офф. Но вбежавший в штрафную Зане вместо удара или передачи вдоль створа решил прокинуть мяч мимо Симона. И в этот момент поле закончилось. Запоздалая попытка найти партнёра пасом не увенчалась успехом.

Германия упустила возможность взять верх над Испанией и не смогла улучшить своё положение в группе E. И теперь их судьба наполовину будет зависеть от уже бывших соперников. Если Испания решит сэкономить силы во встрече с Японией и потеряет очки, то четырёхкратные чемпионы мира второй раз подряд не сумеют выйти в плей-офф турнира.