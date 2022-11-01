Мората открыл счёт в матче ЧМ-2022 Испания — Германия
Сборная Испании вышла вперёд в матче с командой Германии группового этапа чемпионата мира по футболу в Катаре.
Альваро Мората открыл счёт на 62-й минуте.
Ранее Антонио Рюдигер забил мяч головой на 40-й минуте. Однако после просмотра VAR гол был отменён из-за офсайда.
Счёт в матче — 1:0 в пользу команды Луиса Энрике.
Игра второго тура группы Е проходит на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре. Главный арбитр матча — Данни Маккели из Нидерландов.
Ранее сообщалось, что Коста-Рика в матче группы Е обыграла Японию.