Гол Фуллера принёс Коста-Рике победу над Японией на ЧМ-2022

Сборная Коста-Рики одержала победу над командой Японии в матче второго тура группового этапа чемпионата мира — 2022 в Катаре.

Встреча проходила на стадионе «Ахмед бин Али» в Аль-Райане и завершилась со счётом 1:0.

Единственный мяч в игре на 81-й минуте забил костариканский защитник Кейшер Фуллер.

Таким образом, Коста-Рика набрала три очка и поднялась на третье место в турнирной таблице группы E. Япония с тремя очками расположилась на второй строчке.

Также в группе E выступают команды Германии и Испании, которые сыграют между собой сегодня, 27 ноября. Начало — в 22:00 мск.

Ранее главный тренер Германии Ханс-Дитер Флик поделился ожиданиями от матча с Испанией на ЧМ-2022 в Катаре.