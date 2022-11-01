Флик — о матче с Испанией: это первый финал для Германии на этом чемпионате мира

Главный тренер сборной Германии Ханс-Дитер Флик поделился ожиданиями от предстоящего матча с Испанией во втором туре группового этапа чемпионата мира — 2022.

«Последние два турнира сложились не очень хорошо для Германии. Мы хотим, чтобы это больше не повторилось. Вот почему мы полностью сосредоточены на предстоящей игре. Это первый финал для нас на этом чемпионате мира. Мы сделаем всё возможное», — цитирует Флика Sport1.

Встреча между Испанией и Германией состоится 27 ноября. Игра начнётся в 22:00 мск.

Напомним, что групповой этап мундиаля в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря.

Ранее сообщалось, что в сборной Германии отказались от дальнейших акций протеста на ЧМ-2022.