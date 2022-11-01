В сборной Германии отказались от дальнейших акций протеста на ЧМ-2022

Полузащитник сборной Германии Кай Хаверц заявил, что команда больше не будет проводить акции протеста на чемпионате мира 2022 года в Катаре.

«За последние несколько дней мы чётко выразили свою позицию. Теперь мы полностью сосредоточены на футболе», — приводит слова Хаверца официальный сайт Немецкого футбольного союза (DFB).

Напомним, что перед началом матча первого тура группового этапа против команды Японии игроки сборной Германии прикрыли рты руками из-за запрета радужных повязок на турнире.

Во втором круге немецкие футболисты сыграют со сборной Испании. Встреча состоится 27 ноября.

Ранее сообщалось, что DFB намерен подать в суд на Международную федерацию футбола за запрет радужных повязок на ЧМ-2022 в Катаре.