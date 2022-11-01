Немецкий футбольный союз намерен подать в суд на ФИФА за запрет на радужные повязки на ЧМ

Немецкий футбольный союз (DFB) хочет подать жалобу в Спортивный арбитражный суд (CAS) на Международную федерацию футбола (ФИФА).

Руководящий орган немецкого футбола намерен обратиться в CAS из-за запрета ФИФА на ношение радужных капитанских повязок на ЧМ-2022 в Катаре, сообщает Bild.

Англия, Германия, Нидерланды, Бельгия, Уэльс, Швейцария и Дания отказались от ношения повязок в поддержку ЛГБТ на чемпионате мира 2022 года в Катаре из-за запрета ФИФА.

Ранее сообщалось, что Федерация футбола Франции не одобрила выход интервью о гомофобии с участием Льориса.