Федерация футбола Франции не одобрила выход интервью о гомофобии с участием Льориса

Федерация футбола Франции (FFF) не одобрила выход интервью о гомофобии с участием Уго Льориса.

Об этом сообщается на сайте Getfrenchfootballnews.

Уточняется, что на вопрос о гомофобных оскорблениях со стороны болельщиков, присутствующих на трибунах, Льорис ответил, что это часть «фольклора» и «язык футбола».

Англия, Германия, Нидерланды, Бельгия, Уэльс, Швейцария и Дания отказались от ношения повязок в поддержку ЛГБТ на чемпионате мира 2022 года в Катаре из-за запрета ФИФА.

Напомним, что групповой турнир чемпионата мира в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря.