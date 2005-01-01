Гол Фюллькруга спас Германию от поражения в матче ЧМ-2022 с Испанией 

Сборные Германии и Испании не смогли выявить победителя в матче группового этапа чемпионата мира по футболу в Катаре.

Игра второго тура группы Е на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре завершилась со счётом 1:1.

В составе немецкой команды мяч забил Никлас Фюллькруг (83-я минута). Форвард «Вердера» вышел на поле на замену на 70-й минуте. Ранее отличился Альваро Мората (62-я). Который появился на поле за пять минут до гола.

В первом тайме Антонио Рюдигер (40-я) забил мяч головой. Однако после просмотра VAR главный арбитр матча Данни Маккели из Нидерландов отменил гол из-за офсайда.

По информации Transfermarkt, Фюллькруг является самым дешёвым футболистом сборной Германии.

Команда Испании (четыре очка) лидирует в турнирной таблице группы Е. Далее расположились Япония (три), Коста-Рика (три) и Германия (одно).

Ранее сообщалось, что Коста-Рика в матче группы Е обыграла Японию.