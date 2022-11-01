Дубль Крамарича, ошибки Миллера и гол Дэвиса на 68-й секунде: как Хорватия разгромила Канаду на ЧМ-2022

Хорватия одержала крупную победу над Канадой во втором туре группового этапа чемпионата мира по футболу в Катаре. Подопечные Златко Далича провалили начало встречи и позволили Альфонсо Дэвису отличиться уже на 68-й секунде, но в оставшееся время забили четыре безответных мяча. Главным героем встречи стал Андрей Крамарич, который оформил дубль и включился в борьбу за звание лучшего бомбардира турнира. А одним из главных разочарований стал защитник Камаль Миллер, чьи ошибки привели к двум голам в ворота Милана Боряна.

В преддверии матча между Хорватией и Канадой было крайне непросто назвать фаворита. С одной стороны, действующий вице-чемпион мира с обладателем «Золотого мяча» в составе и рядом мастеровитых футболистов, но при этом безнадёжно постаревший и уже давно не демонстрирующий былого блеска. С другой, амбициозная команда с молодыми и уже яркими лидерами, но не обладающая и десятой частью того опыта, которым могут похвастаться их соперники. И именно дефицит этого компонента и стал причиной того, что ко второму туру североамериканцы подходили с нулём в графе «набранные очки». Имей Альфонсо Дэвис и компания за спиной чуть больше высокостатусных противостояний, непохожие на себя бельгийцы вряд ли сумели бы не только взять верх, но и устоять.

И теперь уже возрастным хорватам предстояло ощутить на себе напор одного из самых ярких участников мундиаля. И одна из главных интриг заключалась в том, сумеют ли подопечные Златко Далича сходу взять контроль над игрой и лишить оппонентов их главного оружия — скорости. Соревноваться с канадцами в прыти им явно было не под силу, но в вязком позиционном футболе перед ними открывались неплохие перспективы. Даже в 37 лет Лука Модрич по-прежнему способен придумать что-то гениальное и за счёт индивидуального мастерства решить исход любой встречи, как это накануне сделал Лионель Месси.

Сразу по окончании стартового матча мундиаля главный тренер Канады Джон Хердман в грубой форме заявил своим футболистам, что в следующей игре они одержат победу. И пусть в Хорватии к его словам отнеслись скептически, а некоторые издание даже высмеяли его, с первых минут «кленовые листья» стали оправдывать его слова. Уже на 68-й секунде Альфонсо Дэвис откликнулся на выверенную подачу Тажона Бушанана с фланга и стал автором самого быстрого гола на групповой стадии ЧМ с 2014 года. Тогда американец Клинт Демпси забил Гане уже на 29-й.

Хорватия попала в крайне непростую ситуацию. Ей было необходимо идти вперёд и раскрываться, тем самым, рискуя стать уязвимой для молниеносных контрвыпадов Канады. Но именно в этих сложнейших условиях «шашечные» и продемонстрировали, что по-прежнему остаются силой, с которой необходимо считаться. Пусть Модрич довольно блекло провёл первый тайм, в составе нашлись исполнители, взявшие на себя роль лидеров. Одним из таких стал Андрей Крамарич, чьи перемещения по всему фронту атаки и открывания в штрафную стали нерешаемой проблемой для не самой искушённой обороны Канады. Пусть первый гол форварда «Хоффенхайма» был отменён из-за офсайда, второй был забит по всем правилам. Тончайшая передача Ивана Перишича помогла ему выйти на оперативное пространство, а удар низом оказался неберущимся для Милана Боряна.

Второй же гол соорудили два футболиста, которых сложно отнести к числу главных звёзд вице-чемпионом мира. Большую часть тайма Йосип Юранович терпел унижения от Дэвиса и зачастую выглядел статистом на фоне реактивного вингера соперника, но сумел реабилитироваться и записать на свой счёт результативную передачу. Адресатом выступил Марко Ливайя — экс-нападающий «Рубина», в настоящее время защищающий цвета «Хайдука». В первом туре он появился лишь в середине второго тайма, а на этот раз вышел в старте и оправдал надежды Далича. Он открылся на границе штрафной, разобрался с Алистером Джонстоном и неотразимо пробил в нижний угол.

Для канадцев необходимость действовать первым номером была крайне нежелательна. Взламывать массированную оборону противника они не умели, а возможности разбежаться почти не было. Хотя временами вездесущий Дэвис всё же находил моменты для скоростных рывков. Футболист «Баварии» был одним из тех, кого было абсолютно не за что упрекнуть. Он успевал помогать у своих ворот и сразу же устремлялся к чужим, появлялся как слева, так и справа. Но должной поддержки от партнёров не получал. Испытывающие проблемы из-за травм Стефен Эустакиу и Кайл Ларин на второй тайм не вышли, а Дэвид выступал явно ниже ожиданий. Робином для Бэтмена попытался стать Бушанан, но вдвоём обыграть всю Хорватию было невозможно.

По большому счёту, точка в противостоянии была поставлена уже на 70-й минуте, когда Крамарич оформил дубль великолепным ударом в дальний угол. Сложно сказать, чем в этом эпизоде занимался Камаль Миллер, но Андрей сумел не только беспрепятственно принять мяч, но и пробить. Однако сложно требовать чего-то большего от защитника «Монреаля», никогда не игравшего за пределами Северной Америки. В предыдущем туре именно он стал одним из главных виновников гола Миши Батшуайи, а «шашечные» наверняка были осведомлены о слабых звеньях в построениях оппонента.

Хердман всеми возможными способами пытался изменить ход матча: произвёл все оставшиеся замены, выпустив двух свежих нападающих. Но канадцев хватило лишь на два неплохих удара в сторону ворот. А уже в компенсированное время в качестве главного антигероя укрепился Миллер. Защитник «Монреаля» ошибся на ровном месте и позволил мячу просквозить у себя между ног. Мислав Оршич и Ловро Майер оказались вдвоём против одного голкипера и довели счёт до крупного.

Хорватия одержала разгромную победу со счётом 4:1 и вышла на первое место в группе F, опередив Марокко по дополнительным показателям. Канада же проиграла второй матч подряд и лишилась шансов на выход в плей-офф.