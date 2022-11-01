Судья отменил гол Хорватии в ворота Канады в матче ЧМ-2022

Сборная Канады встречается с командой Хорватии в матче группового этапа чемпионата мира по футболу в Катаре.

Канадская сборная открыла счёт уже на второй минуте игры. На 68-й секунде в первой же атаке отличился Альфонсо Дэвис.

Андрей Крамарич отметился голом на 22-й минуте. Но взятие ворот было отменено из-за офсайда.

Встреча второго тура группы F проходит на стадионе «Халифа Интернейшнл» в Дохе.

Главный судья матча — Андрес Матонте из Уругвая.

Ранее сообщалось, что сборная Марокко обыграла команду Бельгии на ЧМ-2022.