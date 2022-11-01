Марокко обыграло Бельгию на ЧМ-2022

Сборная Марокко одержала победу во втором туре группового этапа чемпионата мира по футболу — 2022 с национальной командой Бельгии.

Встреча проходила на стадионе «Эль-Тумама» в Дохе и завершилась со счётом 2:0.

В составе сборной Марокко отличились Абдельхамид Сабири (73-я минута), Хаким Зиеш (90+2).

Таким образом, сборная Марокко набрала четыре очка и поднялась на первое место в турнирной таблице группы F. Бельгия с тремя очками расположилась на второй строчке.

Ранее гол Фуллера принёс Коста-Рике победу над Японией на ЧМ-2022.