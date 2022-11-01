Из-за ошибок вратарей: как Бельгия и Япония сенсационно проиграли Марокко и Коста-Рике на ЧМ по футболу

Бельгия и Япония потерпели неожиданные поражения от Марокко и Коста-Рики во втором туре группового этапа чемпионата мира по футболу. Фавориты не сумели ничего противопоставить насыщенной обороне уступающих в классе соперников и не отличились ни разу. При этом «атласские львы» и «лос тикос» забили решающие мячи в заключительных отрезках благодаря ошибкам вратарей. Тибо Куртуа не выручил партнёров после хитрого навеса Абдельхамида Сабири со стандарта, а Сюити Гонда не справился с ударом Кейшера Фуллера.

Помарка Гонды и неожиданный гол Фуллера

После победы над Германией Япония, казалось, должна была уверенно обыгрывать Коста-Рику, потерпевшую разгромное поражение от Испании. Тем более второй успех подряд с большой долей вероятности гарантировал «синим самураям» путёвку в плей-офф. Плюс Хадзимэ Мориясу произвёл серьёзную ротацию состава и бросил в бой сразу пять новых футболистов: Ямане Мики, Рицу Доана, Хидемасу Мориту, Аясе Уэду и Юки Сому.

Однако одно дело ловить на контратаках немцев, а другое — взламывать насыщенную оборону костариканцев. Они с первых минут выстроились по схеме 5—4—1 и практически всей командой находились на своей половине. Японцы поначалу включали высокий прессинг и не позволяли оппонентам выходить в атаку. Однако у них самих не получалось ничего. Через центральную зону пробиться в штрафную было нереально. Попытки идти вперёд флангами, в особенности правым, где действовал Доан, успеха тоже не принесли. Как результат — Уэда оказался отрезан от партнёров, а коллектив за первый тайм нанёс лишь два неточных удара.

Подопечные Луиса Фернандо Суареса, напротив, ближе к перерыву завладели инициативой и даже обеспечили себе преимущество по владению мячом — 58%. Но в финальную треть они также почти не проникали и не отметились выстрелами в створ. Запомнился лишь неточный удар Хоэля Кэмпбелла внешней стороной стопы с линии штрафной.

В перерыве Мориясу в надежде изменить ход игры бросил в бой Хироки Ито и Такуму Асано. Первый призван был добавить активности на левом фланге, а второй — в атаке. Собственно, именно появление последнего помогло сломить сопротивление немцев, а сам форвард отметился победным мячом.

Рокировки принесли свои плоды, и японцы снова заперли соперника на его половине. Пусть через центр проникнуть в чужую штрафную по-прежнему было сложно, зато на краях появилось чуть больше свободы. Складывалось впечатление, что у команды есть шанс дожать неудобного оппонента. Однако оно оказалось обманчивым. В чужую штрафную она, как и в первом тайме, практически не проникала и довольствовалась лишь стандартами. В частности, подопечные Мориясу заработали два опаснейших стандарта практически на линии штрафной, но ударам его подопечных не хватило точности. Не помог и выход на замену сразу двух нападающих — Каору Митомы и Такуми Минамино.

А в концовке фаворита вовсе ждал ушат холодной воды в виде гола Кейшера Фуллера. Правый защитник подключился к редкому контрвыпаду и воспользовался неудачным выносом соперника из штрафной. Ельцин Техеда подхватил мяч возле штрафной и выполнил идеальную разрезающую передачу на ход партнёру. А тот, в свою очередь, закрутил мяч в дальний угол. Не лучшим образом в данном эпизоде сыграл Сюити Гонда, неоднократно выручавший команду в матче с Германией. Он неудачно занял позицию и хотя и дотянулся до мяча, не сумел парировать его.

Чтобы спастись, у «синих самураев» имелось достаточно времени, но собраться на последних минутах они уже не сумели. Таким образом, коллектив пошёл по пути Саудовский Аравии: сначала сенсационно обыграл гранда, а следом, когда до попадания в плей-офф осталось совсем немного, допустил осечку. Костариканцы же умудрились одержать победу, нанеся всего один удар в створ. А главным героем стал 28-летний защитник «Эредиано», никогда не выступавший за пределами родной страны и приехавший на дебютный ЧМ в карьере.

Хитрый удар Сабири и промах Куртуа

Приятно удивили болельщиков на старте турнира не только японцы, но и марокканцы, сыгравшие вничью с хорватами — 0:0. Следом им предстояло встретиться с ещё одним действующим призёром ЧМ, Бельгией, которая в первом туре не без труда набрала три очка в противостоянии с Канадой.

При этом Роберто Мартинес произвёл в составе целый ряд замен. В частности, вернулся в обойму восстановившийся после травмы Тома Мёнье, занявший место на правом краю обороны. Также тренер предоставил отдых Яннику Карраско и Юри Тилемансу и бросил вместо них в бой Торгана Азара и Андре Онану. А вот лучший бомбардир Ромелу Лукаку пока по-прежнему на поле выходить не готов. У соперника же непосредственно перед стартовым свистком основного вратаря Боно из-за повреждения заменил Мунир.

Марокканцы не предложили «красным дьяволам» ничего нового и, как и во встрече с Хорватией, с первых минут отошли в оборону. Эта тактика полностью себя оправдывала. Четвёрка защитников составляла плотный блок с тройкой хавбеков. Хаким Зиеш и Софьян Буфаль перекрывали фланги, и за линией мяча оставался один Юссеф Эн-Несири.

Хотя «атласские львы», в отличие от канадцев, не пытались прессинговать, они действовали максимально плотно и практически не оставляли маститым оппонентам свободного пространства на своей половине. Через центральную зону, где вновь выгрызал все мячи Софьян Амрабат, пробиться было нереально. А потому бельгийцы зачастую пытались прорваться через левый фланг, куда, помимо Торгана Азара, регулярно смещались его брат Эден и Кевин Де Брёйне.

Но к возникновению моментов это не приводило. Самый опасный в дебюте упустил Миши Батшуайи-Атунга, выскочивший почти один на один с Муниром и не сумевший его переиграть. Больше в створ до перерыва фаворит не попал ни разу.

Подопечные Валида Реграги же делали ставку на контрвыпады и длинные забросы в направлении атакующей тройки. В результате им даже удалось нанести несколько неточных ударов. А в добавленное арбитром время марокканцы неожиданно вышли вперёд. Зиеш заработал стандарт на правом фланге и сам же взялся его бить. Он выполнил подачу к воротам, и мяч, никого не коснувшись, влетел в сетку. Однако судья, посмотрев повтор, определил, что находившийся в офсайде Ромен Сес очевидно перекрывал обзор Тибо Куртуа.

Казалось, во втором тайме марокканцы должны ещё сильнее прижаться к собственным воротам, но этого не произошло. Напротив, они начали действовать смелее и, в частности, включали контрпрессинг при потерях на чужой половине. Периодически это работало. Например, Буфаль, совершив отбор на левом фланге, ворвался в штрафную и немного не попал в дальний. А чуть ранее Зиеш из-за пределов штрафной пробил в руки Куртуа.

По идее, бельгийцам была только на руку смелость соперника, ведь должны были появляться разрывы между линиями и свободные зоны. На деле «атласские львы» продолжали обороняться дисциплинированно и организованно, практически не допуская ошибок и идеально страхуя друг друга. Из моментов у фаворита можно вспомнить только выстрел Эдена Азара в ближний угол, с которым справился Мунир.

Не помогла и двойная рокировка от Мартинеса по истечении часа встречи, когда он бросил в бой Тилеманса и Дриса Мертенса, хотя последний также упустил выгодный шанс, мощно пробив из-за пределов штрафной. И вновь выше всяких похвал сыграл Мунир, в последний миг попавший в основу.

Реграги также не обошёлся без замен и в том числе неожиданно убрал двух своих лидеров — Буфаля и Хакими. Но одна из них в итоге оказалась по-настоящему пророческой. После отменённого гола соперники, казалось, должны были сделать выводы и как можно внимательнее действовать на стандартах. Однако только появившемуся Абдельхамиду Сабири позволили выполнить подачу практически с той же точки, что Зиешу, но с левого края. Сес вновь перекрыл обзор Куртуа, но на этот раз находился в правильном положении, а вратарь опоздал с прыжком и совершил грубую ошибку.

После этого бельгийцы пошли ва-банк и перестроились на расстановку 3—5—2. В концовке вступил в игру даже не до конца восстановившийся Лукаку, дуэт с которым впереди составил Шарль Де Кетеларе. Марокканцы, наоборот, расположились по схеме 5—4—1. Но в результате действующие бронзовые призёры мундиаля за оставшееся время не придумали ничего, а на 92-й минуте вовсе пропустили ещё. Зиеш в ходе контратаки выполнил прострел на ещё одного резервиста, Закарию Абухляля, и тот отправил мяч под перекладину.

Так Марокко сотворило новую сенсацию, но при этом одержало вполне заслуженную победу, грамотно перекрыв кислород маститому оппоненту. Бельгийцы же опять разочаровали. В первом туре они с огромным трудом обыграли Канаду, а во втором вовсе остались без очков. Теперь в заключительной встрече с Хорватией им предстоит сильно потрудиться, чтобы выйти в плей-офф.