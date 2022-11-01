Основной голкипер сборной Марокко Буну не смог начать матч с Бельгией

В стартовом составе сборной Марокко на матч с Бельгией во втором туре группового этапа ЧМ-2022 была произведена замена.

Основной голкипер Яссин Буну из «Севильи» не смог принять участие в матче из-за повреждения на разминке. Вместо него в воротах появился Мунир из «Аль-Вахды».

Встреча проходит на стадионе «Эль-Тумама» в Дохе. Счёт в матче 0:0.

Ранее Коста-Рика забила первый мяч на ЧМ-2022, нанеся первый удар в створ за 184 минуты.