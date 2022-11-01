Коста-Рика забила первый мяч на ЧМ-2022, нанеся первый удар в створ за 184 минуты

Сборная Коста‑Рики забила свой первый мяч на чемпионате мира 2022 года в Катаре в матче второго тура группового этапа с командой Японии, нанеся первый удар в створ ворот за 184 минуты и 11 секунд.

На 81‑й минуте встречи забитым мячом отметился защитник Кейшер Фуллер.

Это был первый удар Коста-Рики в створ за после старта игры первого тура со сборной Испании (0:7).

По количеству ударов по воротам костариканские футболисты уступили японцам со счётом 4:14.

Ранее сборные Бельгии и Марокко объявили составы на матч ЧМ-2022 в Катаре.