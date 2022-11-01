Стали известны составы Бельгии и Марокко на матч ЧМ-2022
Сборные Бельгии и Марокко объявили составы на матч второго тура группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре.
С первых минут у Бельгии выйдут Куртуа, Альдервейрелд, Вертонген, Витсель, Э. Азар, Де Брёйне, Батшуайи, Мёнье, Т. Азар, Онана и Кастань.
В стартовый состав Марокко попали Буну, Хакими, Мазрауи, Амрабат, Агер, Саисс, Зиеш, Унаи, Амалла, Буфаль, Эн‑Несири.
Встреча состоится 27 ноября на стадионе «Эль-Тумама» в Дохе. Игра начнётся в 16:00 мск.
Ранее сообщалось, что Коста-Рика победила Японию на ЧМ-2022 в Катаре.