Стали известны составы Бельгии и Марокко на матч ЧМ-2022

Сборные Бельгии и Марокко объявили составы на матч второго тура группового этапа чемпионата мира 2022 года в Катаре.

С первых минут у Бельгии выйдут Куртуа, Альдервейрелд, Вертонген, Витсель, Э. Азар, Де Брёйне, Батшуайи, Мёнье, Т. Азар, Онана и Кастань.

В стартовый состав Марокко попали Буну, Хакими, Мазрауи, Амрабат, Агер, Саисс, Зиеш, Унаи, Амалла, Буфаль, Эн‑Несири.

Встреча состоится 27 ноября на стадионе «Эль-Тумама» в Дохе. Игра начнётся в 16:00 мск.

Ранее сообщалось, что Коста-Рика победила Японию на ЧМ-2022 в Катаре.