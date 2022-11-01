Хорватия повела со счётом 3:1 в матче с Канадой, Крамарич оформил дубль

Сборная Канады встречается с командой Хорватии в матче группового этапа чемпионата мира по футболу в Катаре.

Мяч забил Андрей Крамарич (70-я минута). Ранее он же отличился в первом тайме (36-я). Ещё один гол на счету Марко Ливайя (44-я). У канадской сборной мяч забил Альфонсо Дэвис (вторая).

Счёт в игре — 3:1 в пользу балканской команды.

Встреча второго тура группы F проходит на стадионе «Халифа Интернейшнл» в Дохе.

Главный судья матча — Андрес Матонте из Уругвая.

Ранее сообщалось, что сборная Марокко обыграла команду Бельгии на ЧМ-2022.