Дубль Крамарича помог Хорватии обыграть Канаду в матче ЧМ-2022

Сборная Хорватии нанесла поражение команде Канады в матче группового этапа чемпионата мира по футболу 2022 года в Катаре.

Встреча второго тура группы F на стадионе «Халифа Интернейшнл» в Дохе завершилась со счетом 4:1 в пользу подопечных Златко Далича.

В составе сборной Хорватии мячи забили Андрей Крамарич (36-я, 70-я минуты), Марко Ливайя (44-я), Ловро Майер (94-я (90 + 4)). У канадской сборной мяч забил Альфонсо Дэвис (вторая).

Хорватия (четыре очка) вышла в лидеры группы. Далее располагается Марокко (четыре), Бельгия (три), Канада (ноль).

Ранее сообщалось, что сборная Марокко обыграла команду Бельгии на ЧМ-2022.