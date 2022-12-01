Все дороги ведут к Кейну: как Англия разгромила Сенегал и пробилась в четвертьфинал ЧМ-2022

Англия разгромила Сенегал в матче 1/8 финала чемпионата мира в Катаре. Большую часть первого тайма подопечные Гарета Саутгейта безуспешно пытались взломать оборону соперника, испытывая дискомфорт под жёстким прессингом, и пропускали опасные контратаки. Но впоследствии отдали инициативу и трижды поймали африканцев на контратаках. Причём во всех голах поучаствовал Гарри Кейн. Капитан родоначальников футбола не только помог отличиться Джордану Хендерсону и Букайо Саке, но и сам забил свой первый гол на мундиале.

По уровню конкуренции матч между Англией и Сенегалом походил на противостояние Аргентины и Австралии. Как и альбиселесте днём ранее, «три льва» считались непререкаемыми фаворитами, а изменить положение дел вряд ли могло даже появление на поле лидера африканцев Садио Мане, не сумевшего выступить в Катаре из-за травмы. Поэтому главный вопрос заключался в том, насколько уверенной окажется победа подопечных Гарета Саутгейта и решат ли они вновь продемонстрировать яркий и содержательный футбол. В отличие от Евро-2020, на чемпионате мира они уже успели подарить болельщикам два «концерта», в которых суммарно отгрузили в ворота соперников девять голов.

Причём одним из главных героев встреч с Ираном и Уэльсом стал Маркус Рашфорд, на чью долю пришлась треть забитых мячей. Однако в стартовом составе на 1/8 финала форварда «Манчестер Юнайтед» не оказалось. Тройку нападения с Гарри Кейном составили Фил Фоден и Букайо Сака, ставший одним из самых низко оценённых представителей команды в матче с США по версии FotMob. Тогда вингер «Арсенала» не сумел отличиться за 78 минут, а заключительный тур провёл на скамейке запасных, но всё равно не потерял доверия тренера. Чего не скажешь о Мэйсоне Маунте, вновь уступившем своё место более работоспособному, но менее креативному Джордану Хендерсону.

На что оставалось рассчитывать Сенегалу? На удушающий прессинг и резкие контратаки через левый полуфланг, где располагался далеко не самый манёвренный Гарри Магуайр. И уже на первых минутах Булайе Диа начал «прощупывать» слабое место в обороне «трёх львов». И если бы не длинные ноги всё того же защитника «Манчестер Юнайтед», африканец вполне мог выйти один на один.

А уже в середине тайма свои плоды принёс прессинг, причём его жертвой стал всё тот же Магуайр. Именно его пас был перехвачен, а уже спустя парус секунд Диа бил после прострела с фланга. Но если его удар был заблокирован, то Исмаила Сарр чудом не попал в створ с пары метров.

Но главное было даже не в том, что у ворот англичан возникала острота. Сенегал сделал то, что не удалось ни Австралии накануне, ни Польше несколько часов назад. Он буквально сковал Англию в центре поля и заставил её играть по своим правилам. Защитники «трёх львов» были вынуждены подолгу стоять с мячом на своей половине и перекатывать его между собой, не имея вариантов для развития атаки. И это выглядело так впечатляюще, что в определённый момент начало казаться, будто у африканцев действительно есть шансы преподнести сенсацию.

Англичанам хватило всего десяти минут и двух разящих атак, чтобы развеять надежды оппонентов и практически решить все вопросы о выходе в следующий раунд. С помощью двух молниеносных контратак «три льва» обеспечили себе комфортное преимущество, и в обоих важнейшую роль сыграли Кейн и Беллингем. Умнейший пас Гарри помог Джуду ворваться в штрафную и вывести на ударную позицию Хендерсона, но хавбек «Боруссии» недолго оставался в долгу. Именно он дотащил мяч до середины поля и адресовал его Фодену, чья передача и позволила капитану команды открыть счёт своим голам на ЧМ-2022.

В перерыве Сиссе произвёл сразу три замены в попытке приободрить своих подопечных, но было уже поздно. Ни Пате Сисс, ни сменивший его Пап Гуй не могли компенсировать отсутствие Идриссы Гейе, пропускавшего первый раунд плей-офф из-за дисквалификации. А ведь ситуация осложнялась и травмой другого опорника — Шейку Куйяте, покинувшего поле ещё по ходу противостояния с Нидерландами на старте первенства планеты.

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А на 57-й минуте интрига окончательно умерла, когда свой третий гол на турнире забил Сака. И снова в роли ассистента выступил Фоден, а всю подготовительную работу провели Кейн и Беллингем. Букайо оставалось лишь подставить ногу под передачу Фила и выйти на второе место в споре бомбардиров, приблизившись к безоговорочному лидеру в лице Килиана Мбаппе.

И на этом моменте игру можно было завершать. Сенегал оказался в подобии «стоячего нокаута» и окончательно потерял веру в себя, бросив попытки совершить камбэк и повторить достижение 2002 года. А Англия не собиралась тратить силу попусту. Особого энтузиазма не было и в действиях вышедших со скамейки Маунта, Джека Грилиша и Маркуса Рашфорда, в случае успеха способного возглавить погоню за главным претендентом на «Золотую бутсу».

Англия на классе победила Сенегал и второй раз подряд преодолела барьер первого раунда плей-офф чемпионата мира. Но чтобы приблизиться к повторению своего результата на мундиале в России, ей придётся пройти куда более сложное испытание. В четвертьфинале подопечных Саутгейта ждут французы.