Стали известны стартовые составы Англии и Сенегала на матч 1/8 финала ЧМ

Объявлены стартовые составы сборных Англии и Сенегала на матч первого раунда плей-офф чемпионата мира в Катаре.

В составе Англии с первых минут на поле выйдут: Пикфорд, Беллингем, Кейн, Магуайр, Райс, Сака, Стоунз, Уокер, Фоден, Хендерсон, Шоу.

За Сенегал сыграют: Эдуар Менди, Диа, Диалло, Диатта, Кулибали, Нампалис Менди, Ндиайе, Сабали, Сарр, Сисс, Якобс.

Встреча между командами пройдёт в Эль-Хауре на стадионе «Эль-Байт». Начало — в 22:00 мск.

Ранее сообщалось, что сборная Франции одержала победу над командой Польши в рамках 1/8 финала ЧМ.