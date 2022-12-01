Daily Mail: Стерлинг вернулся в расположение сборной Англии после того, как его дом подвергся вооружённому ограблению

Нападающий сборной Англии Рахим Стерлинг вернулся в расположение национальной команды, которой предстоит матч 1/4 финала ЧМ-2022 с Францией.

27-летний форвард принял участие в тренировке национальной команды, сообщает Daily Mail.

Напомним, что Стерлинг покинул мундиаль, потому что его дом в Лондоне подвергся вооружённому ограблению.

В четвертьфинале ЧМ сборная Англии сыграет с подопечными Дидье Дешама. Игра пройдёт 10 декабря в Эль-Хауре на стадионе «Эль-Байт». Начало — в 22:00 мск.

Ранее защитник сборной Англии Киран Триппьер сообщил, что национальная команда нацелена выиграть мундиаль в Катаре.