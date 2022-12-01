Триппьер: Англия хочет выиграть чемпионат мира
Защитник сборной Англии Киран Триппьер сообщил, что национальная команда нацелена выиграть мундиаль в Катаре.
«Мы знаем, что перед нами стоит трудная задача. Мы хотим выиграть ЧМ-2022. Не стоит этого стыдиться. Надеюсь, нами будут гордиться во время игры с Францией», — цитирует Триппьера The Times.
В четвертьфинале мундиаля подопечные Гарета Саутгейта сыграют со сборной Франции. Игра пройдёт 10 декабря в Эль-Хауре на стадионе «Эль-Байт». Начало — в 22:00 мск.
Действующим чемпионом мира является Франция.
Ранее в ФИФА отказались от идеи проводить чемпионат мира каждые два года.