В ФИФА отказались от идеи проводить чемпионат мира каждые два года

Глава отдела глобального развития ФИФА Арсен Венгер рассказал, что организация не поддержала идею о проведении чемпионата мира каждые два года.

«Меня попросили подумать об этом, и я посчитал, что это неплохая идея. Но такое развитие событий потребовало бы полного пересмотра квалификационного календаря», — приводит слова Венгера L'Equipe.

В настоящий момент чемпионат мира проходит каждые четыре года. Турнир в Катаре стартовал 20 ноября и завершится 18 декабря.

Мундиаль-2026 станет первым чемпионатом мира, в котором сыграют 48 команд.

Ранее сообщалось, что ФИФА рассматривает три варианта проведения ЧМ-2026.