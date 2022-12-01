В ФИФА отказались от идеи проводить чемпионат мира каждые два года
Глава отдела глобального развития ФИФА Арсен Венгер рассказал, что организация не поддержала идею о проведении чемпионата мира каждые два года.
«Меня попросили подумать об этом, и я посчитал, что это неплохая идея. Но такое развитие событий потребовало бы полного пересмотра квалификационного календаря», — приводит слова Венгера L'Equipe.
В настоящий момент чемпионат мира проходит каждые четыре года. Турнир в Катаре стартовал 20 ноября и завершится 18 декабря.
Мундиаль-2026 станет первым чемпионатом мира, в котором сыграют 48 команд.
Ранее сообщалось, что ФИФА рассматривает три варианта проведения ЧМ-2026.