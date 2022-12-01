ФИФА рассматривает три варианта проведения ЧМ-2026

Глава отдела по глобальному развитию Международной федерации футбола (ФИФА) Арсен Венгер рассказал, что организация рассматривает несколько вариантов проведения чемпионата мира — 2026.

«В турнире будет либо 16 групп по три команды в каждой, либо 12 групп по четыре команды, либо же мундиаль будет разделён на две стороны. На каждой будет по шесть групп, а в них — по четыре команды», — цитирует Венгера ESPN.

Изначально планировалось, что на чемпионате мира — 2026 сборные будут разделены на 16 групп по три команды, 32 из которых попадут в плей-офф. На турнире впервые сыграют 48 команд.

В настоящий момент чемпионат мира проходит в Катаре. Турнир стартовал 20 ноября и завершится 18 декабря.

Ранее сообщалось, что ФИФА рассматривает возможность повторной смены формата ЧМ-2026.