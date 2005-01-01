Кейн не забил пенальти в ворота Франции в матче ЧМ-2022

Сборные Франции и Англии встречаются в матче 1/4 финала чемпионата мира по футболу 2022 года.

Главный судья матча Вилтон Сампайо из Бразилии после просмотра VAR на 84-й минуте назначил пенальти в ворота Франции. Форвард «Тоттенхэма» Гарри Кейн не смог реализовать 11-метровый удар.

Счёт в матче остался 2:1 в пользу подопечных Дидье Дешама.

Встреча между сборными Франции и Англии проходит в Эль-Хауре на стадионе «Эль-Байт».

Ранее Жиру забил второй мяч сборной Франции в матче 1/4 финала с командой Англией.