Райс вернулся к тренировкам сборной Англии по футболу

Полузащитник сборной Англии Деклан Райс, скорее всего, сможет принять участие в четвертьфинальном матче чемпионата мира по футболу 2022 года с командой Франции.

«Деклан в хорошей форме, он вернулся к тренировкам. С ним всё в порядке», — цитирует полузащитник английской команды Калвина Филлипса Daily Mail.

Райс 7 декабря пропустил тренировку национальной команды из-за болезни.

Матч 1/4 финала Англия — Франция пройдёт 10 декабря. Игра начнётся в 22:00 мск.

Ранее сообщалось, что Килиан Мбаппе сможет принять участие в матче с Англией.