Месси — лучший игрок чемпионата мира в Катаре по версии Goal
Издание Goal опубликовало рейтинг лучших игроков на чемпионате мира по футболу в Катаре.
Лидером рейтинга стал нападающий сборной Аргентины Лионель Месси. На второй позиции расположился француз Килиан Мбаппе. Третий — его соотечественник Антуан Гризманн.
Напомним, что в полуфинале турнира сыграют Аргентина с Хорватией и Франция с Марокко.
Финальный матч пройдёт 18 декабря.
Ранее сообщалось, что Гарри Магуайр раскритиковал судейство в матче чемпионата мира с Францией.