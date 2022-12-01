Месси — лучший игрок чемпионата мира в Катаре по версии Goal

Издание Goal опубликовало рейтинг лучших игроков на чемпионате мира по футболу в Катаре.

Лидером рейтинга стал нападающий сборной Аргентины Лионель Месси. На второй позиции расположился француз Килиан Мбаппе. Третий — его соотечественник Антуан Гризманн.

Напомним, что в полуфинале турнира сыграют Аргентина с Хорватией и Франция с Марокко.

Финальный матч пройдёт 18 декабря.

Ранее сообщалось, что Гарри Магуайр раскритиковал судейство в матче чемпионата мира с Францией.