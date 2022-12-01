Магуайр раскритиковал судейство в матче ЧМ с Францией

Защитник сборной Англии Гарри Магуайр высказался о судействе в матче 1/4 финала чемпионата мира в Катаре с командой Франции.

«Арбитр на протяжении всего матча плохо работал. В первом тайме было много решений в пользу Франции. Это важный матч, и каждое решение арбитра может стать ключевым», — цитирует Магуайра beIN Sports.

Игра в Эль-Хауре на стадионе «Эль-Байт» завершилась со счётом 2:1 в пользу подопечных Дидье Дешама.

14 декабря Франция в рамках полуфинального матча сыграет с Марокко. Англия покинула турнир.

Ранее сообщалось, что Эммануэль Макрон прилетит в Катар на полуфинал Франция — Марокко.