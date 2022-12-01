Макрон прилетит в Катар на полуфинал Франция — Марокко

Президент Франции Эммануэль Макрон посетит матч национальной команды со сборной Марокко в рамках 1/2 финала чемпионата мира 2022 года в Катаре.

«Президент поддержит команду, в этом нет ничего удивительного. Да, конечно, это вызывает много вопросов. Вопрос взаимоотношений Франции и Катара, вопрос того, что чемпионат мира проходит в стране, где, как мы хорошо знаем, не уважают права человека», — цитирует депутата Национального собрания Франции Лорана Джакобелли France Info.

Игра 1/4 финала в Эль-Хауре на стадионе «Эль-Байт» завершилась со счётом 2:1 в пользу подопечных Дидье Дешама.

У Франции отличились Орельен Тчуамени (17-я минута) и Оливье Жиру (78-я). В составе сборной Англии голом отметился Кейн (54-я, пенальти). Также Кейн не смог реализовать второй 11-метровый на 84-й минуте.

14 декабря Франция сыграет с Марокко на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре. Англия покинула турнир.

Ранее сообщалось, что полиция Парижа пресекла массовые беспорядки после четвертьфинального матча чемпионата мира по футболу 2022 года.