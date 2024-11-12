Источник: Дешам останется главным тренером сборной Франции до лета 2024 года

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам продолжит работу в команде после чемпионата мира в Катаре.

По информации Le Parisien, Федерация футбола Франции отказалась от идеи пригласить в команду Зинедина Зидана. Отмечается, что Дешам будет работать в сборной Франции до лета 2024 года.

Напомним, что французские футболисты обыграли Англию в 1/4 финала чемпионата мира в Катаре. В полуфинале турнира сборная встретится с Марокко.

Ранее Дешам отказался комментировать своё будущее в сборной Франции.