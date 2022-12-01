Дешам отказался комментировать своё будущее в сборной Франции

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам не стал комментировать своё будущее в национальной команде.

«Моё будущее и приход Зидана? Спасибо за вопрос, сейчас не время говорить об этом. Всё, что мы хотим сейчас, — это пройти в полуфинал чемпионата мира», — приводит слова Дешама журналист Фабрицио Романо в социальных сетях.

Как сообщает The Sun, фаворитом на пост наставника французской сборной является бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан.

Дешам возглавляет сборную Франции с 2012 года. 54-летний француз в качестве тренера привёл французов к победе на чемпионате мира — 2018 в России.

Матч Франция — Англия состоится 10 декабря. Начало — в 22:00 мск.

Ранее президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Гре высказался о желании оставить Дешама на посту главного тренера национальной команды.