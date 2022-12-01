Президент Федерации футбола Франции: хочу, чтобы Дешам остался, мы не рассматривали Зидана

Президент Федерации футбола Франции (FFF) Ноэль Ле Гре высказался о желании оставить Дидье Дешама на посту главного тренера национальной команды.

«Если вы настаиваете на ответе, то я хочу быть честным — я хочу, чтобы Дидье остался. Если он сможет вывести Францию в полуфинале, то решение точно останется за ним. Вопреки тому, что говорят некоторые, я никогда в жизни не рассматривал Зидана… И никто из окружающих меня тоже ему не звонил», — приводит слова Ле Гре Sport Bild.

Как сообщает The Sun, фаворитом на пост наставника французской сборной является бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан.

Дешам возглавляет сборную Франции с 2012 года. 54-летний француз в качестве тренера привёл французов к победе на чемпионате мира — 2018 в России.

Матч Франция — Англия состоится 10 декабря. Начало — 22:00 мск.

Ранее сообщалось, что Дешам может покинуть сборную Франции в случае поражения от Англии на ЧМ-2022.