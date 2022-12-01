The Sun: Дешам может покинуть сборную Франции в случае поражения от Англии на ЧМ-2022

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам может подать в отставку в случае, если национальная команда уступит Англии в матче 1/4 финала чемпионата мира — 2022.

Как сообщает The Sun, фаворитом на пост наставника французской сборной является бывший главный тренер мадридского «Реала» Зинедин Зидан.

Дешам возглавляет сборную Франции с 2012 года. 54-летний француз в качестве тренера привёл французов к победе на чемпионате мира — 2018 в России.

Матч Франция — Англия состоится 10 декабря. Начало — 22:00 мск.

Ранее Дешам заявил, что нападающий Килиан Мбаппе может побить рекорд сборной Франции по голам.