Дешам: Мбаппе может побить рекорд сборной Франции по забитым мячам

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам оценил игру нападающего Килиана Мбаппе на чемпионате мира по футболу — 2022.

«Несмотря на критику, Оливье всегда оставался ментально сильным, важным игроком нашей сборной. Он игрок высокого класса и показывает это здесь. Этот рекорд сложно побить. Возможно, однажды Мбаппе его побьёт», — цитирует Дешама ТАСС.

23-летний Мбаппе в 63 матчах за сборную забил 33 мяча. По количеству голов форвард «Пари Сен-Жермен» занимает седьмое место в списке лучших бомбардиров национальной команды, лидирует в котором Оливье Жиру (52 мяча).

Франция в Дохе на стадионе «Эль-Тумама» переиграла Польшу в матче 1/8 финала со счётом 3:1. Голами в составе французской команды отличились Оливье Жиру (44-я минута), Килиан Мбаппе (74-я, 90-я). У Польши отличился Роберт Левандовски (90 + 5).

Таким образом, сборная Франции вышла в четвертьфинал турнира, где сыграет с победителем пары Англия — Сенегал.

Ранее сообщалось, что Антуан Гризманн установил рекорд Франции по передачам под удар в XXI веке.