Беллингем: арбитр не соответствовал уровню матча Англия — Франция

Полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем высказался о судействе в матче 1/4 финала чемпионата мира в Катаре с командой Франции.

«Работа арбитра оставляет желать лучшего. Судья не соответствовал уровню матча. Но есть и другие факторы, объясняющие, почему мы проиграли. Я не хочу сваливать всё на судью», — цитирует Беллингема Birmingham.

Игра в Эль-Хауре на стадионе «Эль-Байт» завершилась со счётом 2:1 в пользу подопечных Дидье Дешама.

14 декабря Франция в рамках полуфинального матча сыграет с Марокко. Англия покинула турнир.

Ранее сообщалось, что Эммануэль Макрон прилетит в Катар на полуфинал Франция — Марокко.