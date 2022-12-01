Обыкновенное чудо: как Марокко победило Португалию и поставило крест на мечте Роналду выиграть ЧМ по футболу

Сборная Марокко сенсационно взяла верх над национальной командой Португалии и вышла в полуфинал чемпионата мира по футболу. Единственный мяч в конце первого тайма после ошибки Диогу Кошты забил Юссеф Эн-Несири. Подопечные Фернанду Сантуша владели мячом 73% времени и нанесли 12 ударов по воротам, но так и не сумели огорчить Боно. Не помог фавориту и выход на замену Криштиану Роналду. 37-летний нападающий лишь в компенсированное время имел шанс огорчить соперника, но не использовал его и сразу после свистка арбитра в слезах отправился в раздевалку.

Сборная Марокко сотворила на чемпионате мира в Катаре настоящее чудо. «Атласские львы» в группе сенсационно разошлись миром с действующими серебряными призёрами турнира хорватами, затем обыграли бронзовых — бельгийцев, а в первом раунде плей-офф одолели в серии пенальти Испанию. Следующим их соперником стал другой топ-коллектив — Португалия. Однако подопечные Валида Реграги едва ли боялись его. Они готовы были отправить домой ещё одного фаворита и заодно стать первой в истории ЧМ командой из Африки, добравшейся до полуфинала. Более того, Реграги перед игрой говорил о поддержке со стороны всего континента и арабского мира.

Португальцев же после разгрома Швейцарии многие начали воспринимать чуть ли не как главного претендента на титул. Однако внутри команды, судя по информации СМИ, было неспокойно. Причиной, разумеется, послужило решение Фернанду Сантуша оставить Криштиану Роналду в запасе. Сообщалось, что на эмоциях футболист даже порывался уехать из расположения сборной, хотя национальная федерация это опровергла. Также говорилось о недовольстве партнёров присутствием в команде персонального менеджера и друга нападающего Рикарду Регуфе.

Так или иначе, пятикратный обладатель «Золотого мяча» снова остался в резерве, и иной выбор тренера сильно бы удивил, учитывая хет-трик Гонсалу Рамуша в 1/8 финала. Наставник в целом практически не стал менять победный состав. Исключение составила одна позиция в опорной зоне — место Вильяма Карвалью занял Рубен Невеш.

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В свою очередь, Реграги выбрал ту же схему, что и прежде на мундиале — 4—3—3. Однако он, в отличие от коллеги, столкнулся с серьёзными кадровыми проблемами в обороне. Из-за повреждений не попали даже в заявку Нуссайр Мазрауи и Наиф Агер. Их места на левом краю и в центре соответственно заняли имеющие не столь богатый международный опыт Яхья Аттийят-аллах и Джавад Эль-Ямик.

Но отсутствие ключевых защитников не сказалось на действиях марокканцев в обороне. Они компактно играли на своей половине, а без мяча фактически перестраивались на схему 4—1—4—1. Взломать этот «автобус» было крайне нелегко. Португальцы впереди практически не имели свободных зон и не понимали, каким образом им проникать в чужую штрафную.

Для начала атак к центральному кругу приходилось оттягиваться даже Бруну Фернандешу. На дриблинге он пытался пройти между линий, но найти продолжение было непросто. На первых минутах активно поднимались вверх по флангам крайние защитники Диогу Дало и Рафаэл Геррейру, однако опасности они не добавляли и нечасто получали передачи.

Абсолютно незаметен был и Рамуш. Единственным светлым пятном помимо Фернандеша в составе номинальных гостей оказался Жоау Феликс. Он ещё до перерыва нанёс несколько ударов и едва не открыл счёт на первых минутах после подачи со стандарта. Марокканцев в красивом броске спас Боно.

При этом нельзя сказать, что «атласские львы» запирались на своей половине и действовали на отбой. Напротив, они всё чаще пользовались свободными зонами и организовывали опасные контратаки. Особенно хорош был Аззедин Унаи, который смело продвигал мяч через центр и искал на флангах партнёров. Неудивительно, что именно его игра помогла команде открыть счёт на 42-й минуте. Хавбек сместился в зону левого полуфланга и отдал пас на Аттийят-аллаха. Тот выполнил идеальную подачу на Юссефа Эн-Несири, который перепрыгнул Рубена Диаша и опередил опрометчиво выскочившего на перехват Диогу Кошту.

Португальцы тут же чуть было не отыгрались, но им не хватило немного удачи. Фернандеш пробовал выполнить подачу с правого края штрафной, мяч по замысловатой траектории полетел за шиворот Боно и попал в перекладину. А уже в добавленное время Бруну упал в штрафной после контакта с Хакими, однако судья не рискнул назначать пенальти.

По такой игре спастись подопечным Сантуша было сложно, и тренер попытался изменить её ход заменами. Он произвёл двойную рокировку уже в начале второго тайма. В том числе на поле вместо Невеша появился Роналду. У Криштиану было больше 40 минут на то, чтобы спасти команду и доказать наставнику, что решение посадить его в запас — неверное. А место Геррейру на левом краю занял нацеленный на атаку техничный Жоау Канселу. Португальцы пожертвовали одним разрушителем и перешли на схему с двумя нападающими.

Однако поначалу это никак не сказалось на игре марокканцев. Они продолжали уверенно обороняться и при первой возможности убегали в опасные контратаки. Но дополнительно усложнила жизнь коллективу травма ещё одного ключевого защитника и капитана — Ромена Сеса. Вместо него Реграги бросил в бой Ашрафа Дари, а позже выпустил Бадра Бануна. «Атласские львы» перестроились на расстановку с тремя центральными защитниками, а высокий Банун начал персонально отвечать за Роналду. Забегая вперёд, данная задумка сработала. Выигрывать борьбу на «втором этаже» нападающему не позволяли, и он имел всего один реальный момент отличиться. Уже в дополнительное время форвард здорово открылся между двумя соперниками, но со входа в штрафную пробил практически в Боно.

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На действиях вратаря необходимо остановиться отдельно. Пусть партнёры делали всё, чтобы он вступал в игру по минимуму, голкипер выручал, когда это требовалось, а главное, сохранял уверенность в себе, которая передавалась остальным. Особенно запомнился сейв Боно после выстрела Феликса в дальнюю девятку. Это был самый опасный момент у Португалии после перерыва.

Не помогло даже появление на поле в концовке матча ещё троих созидающих исполнителей: Рафаэла Леау, Витиньи и Рикарду Орты. Подопечные Сантуша особенно часто пытались пробиться в чужую штрафную через левый фланг атаки, но там бесподобно смотрелся Хакими, который практически не уступал один в один. Плюс у команды великолепно работала подстраховка.

В результате в дополнительное время марокканцы даже могли увеличить преимущество в счёте. Вышедший на замену Закария Абухляль убежал на рандеву с Коштой, но бесхитростно пробил прямо ему в руки. А вот другой резервист, Валид Хеддира, подвёл сборную. Он получил две жёлтые карточки за три минуты и досрочно покинул поле. Но это не помогло соперникам спастись. Единственный реальный момент упустил Пепе, который после подачи слева не попал головой в ближний угол.

С финальным свистком на стадионе началось настоящее безумие. Тысячи марокканских болельщиков, казалось, готовы были выбежать на поле, а футболисты не верили своему счастью. «Атласские львы» сотворили историю, став первой африканской командой, добравшейся до полуфинала ЧМ. Попутно они выбили из борьбы ещё одного гранда и в четвёртый раз на турнире оставили свои ворота на замке.

В эти минуты шокированные португальцы без сил лежали на газоне, не веря в произошедшее. Не сдерживал эмоций и Роналду. Пятикратный обладатель «Золотого мяча» в слезах сразу отправился в раздевалку. Эти кадры станут неутешительным финалом его карьеры в сборной. На заключительном для себя мундиале он забил лишь один мяч с пенальти и потерял место в основе. Более того, в плей-офф чемпионатов мира он не отличился ни разу в карьере.